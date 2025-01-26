Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık deniz mayını bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Çanakkale Savaşları'ndan kalma İngiliz yapımı 110 yıllık bir deniz mayını tespit edilerek imha edildi.

Yeniköy Balıkçı Barınağı'nın girişinde denizde bulunan mayın, tarihi önemiyle dikkat çekti. Durumun bildirilmesinin ardından, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibi, mayını etkisiz hale getirmek için olay yerine sevk edildi.

Parçaları sudan çıkartıldı

SAS ekibinin aldığı güvenlik önlemleriyle mayın, denizde başarılı bir şekilde imha edildi. Ardından mayın parçaları sudan çıkartılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi. Bu tür tarihi mühimmatların imha edilmesi, hem deniz güvenliğini sağlamak hem de geçmişin izlerini koruma adına önem taşıyor.