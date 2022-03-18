Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da tören düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Önder Çelik, İl Müftüsü Safi Arpaguş, askeri yetkililer, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, silah atışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende, İstanbul İl Müftüsü Arpaguş da şehitler için dua okudu.

Vali Yerlikaya, şehitlik defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türkiye tarihi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"Çanakkale geçilmez." sözünün Türkiye ve dünya için büyük bir mesaj taşıdığını anlatan Yerlikaya, "Bu sözü yüz binlerce şehidimizin sarsılmaz imanı ve cesaretiyle tarihe nakşettik. Eşi benzeri görülmemiş büyük bir destan yazdık. Çanakkale'de atalarımızın yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Çanakkale ruhu bugün de Kıbrıs'ta, Suriye'de, Mavi Vatan'da ve daha nice coğrafyalarda bizi güçlü ve heybetli kılan aynı ruhtur." diye konuştu.

Çanakkale ruhunu sonsuza dek yaşatmak için mücadele edileceğini, istiklal ve istikbalden asla taviz verilmeyeceğini belirten Yerlikaya, "Çanakkale Zaferi'mizin 107. yılında, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklalimizin tüm kahramanlarını rahmet, dua ve şükranla yad ediyorum. Çanakkale'yi 'geçilmez' kılan aziz şehitlerimiz, gazanız mübarek, ruhunuz şad, makamınız ali olsun. Vatan size minnettar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehitlikleri ziyaret eden Vali Yerlikaya, Korgeneral Ergün, İmamoğlu ile komutanlar, gaziler ve şehit aileleriyle görüşerek, mezarlara karanfil bıraktı.

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Vali Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutlamak ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak üzere huzurundayız. Kahraman Mehmetçik'in, Çanakkale'de önderliğinizde yazdığı destanın 107. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz. Mehmetçik'in vatan ve millet sevgisinin eşsiz bir timsali olan bu zafer, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası değil geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmuştur.

Bugün bizlere düşen görev, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak, bizden sonraki nesillere emanet etmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu uğurda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda, tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İzmir

İzmir Kadifekale Şehitliği'ndeki törene, Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile protokol üyeleri katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, yaptığı konuşmada, 18 Mart'ın, kahramanlık hikayeleriyle Türkiye tarihinde önemli bir yeri olduğunu hatırlattı.

Toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı için hayatını feda eden tüm şehitleri saygıyla andıklarını kaydeden Doğru, "Şehidin acısını yüreğinde hisseden, şehit ailesi ve gazinin derdiyle dertlenen, onları siyasete alet etmeyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Konak Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Osman Özsan ile İzmir Kız Lisesi öğrencisi Fatma Sevim Sayan, şiir okudu.

Vali Yavuz Selim Köşger'in şehitlik defterini imzalamasının ardından dualar okundu ve kabir ziyaretlerinde bulunuldu.

Köşger, şehitlikte yakınlarını ziyaret eden ailelerle görüşerek başsağlığı diledi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan da Vali Köşger'den, oğlunun doğup büyüdüğü Konak ilçesindeki sokağa adının verilmesi için destek istedi.

Denizli

Denizli Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulleri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık'ın konuşmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, şehitlik şeref defterini imzaladı.

Protokol üyeleri, şehit anı odası ve şehit kabirleri ile Polis Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Denizli Müftülüğü tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bağımsız milletvekili Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Cengiz Güven, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Levent Güldoğuş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Kentteki anma etkinlikleri kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda Doç. Dr. Durmuş Akalın'ın sunumuyla "Çanakkale Deniz Zaferi ve Önemi" isimli konferans verilecek.

Uşak

Uşak Şekerevleri Şehitliği'ndeki törende ise Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman tarafından anıta çelenk sunuldu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından dua edilmesi sonrasında protokol üyelerince şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte de öğrenciler tarafından şiirler okunup Çanakkale Savaşı'nı anlatan tiyatro oyunu sergilendi.

Türkülerin seslendirildiği programda, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu.

Aydın ve Manisa'daki törenler

Aydın'da Tellidede Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Manisa'da ise Garnizon Şehitliği'ndeki törende, şehitlik şeref defterini imzalayan Vali Yaşar Karadeniz, vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve dirliği için canını ortaya koymuş kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Karadeniz'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve katılımcılar dua okudu, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Seyit Onbaşı, Balıkesir'de mezarı başında anıldı

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın, Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Dualar edilen törende, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Seyit Onbaşı Anıtı'ndaki programda ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün önemine binaen mesajı okundu.

Etkinlikte, Seyit Onbaşı'nın kızının torunu Muhammet Yıkar, büyük dedesinin savaştan yıllar sonra Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yaşadığı anıyı paylaştı.

Tören, öğrencilerin şiir okuması ve Havran Belediyesi ekibinin halk oyunu gösterisiyle sona erdi.

Bursa'dan eşiyle gelerek programa katılan Cengiz Engin, AA muhabirine, Kocaseyit Mahallesi'nden törenler için Çanakkale'ye geçeceklerini söyledi.

Engin, "Burada çok duygulandık. Hep gelmek istiyordum, bugüne nasip oldu. Kar ve fırtına olmasına rağmen gelmeyi başardık." dedi.