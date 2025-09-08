Çanakkale Valiliği'nden havai fişek yasağı

Çanakkale Valiliği, kentte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Valilik, havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı ile yanıcı maddelerin satış ve kullanımının süreli olarak yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya platformu X’teki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"8 Eylül 2025-31 Aralık 2025 tarihlerinde ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı-yanıcı vb. maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu kararlara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir."