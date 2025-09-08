Çanakkale Valiliği'nden havai fişek yasağı
Çanakkale Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satış ve kullanımını yasakladı. 8 Eylül-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kararla birlikte, yangın riski azaltılması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.
Çanakkale Valiliği, kentte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Valilik, havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı ile yanıcı maddelerin satış ve kullanımının süreli olarak yasaklandığını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya platformu X’teki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"8 Eylül 2025-31 Aralık 2025 tarihlerinde ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı-yanıcı vb. maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu kararlara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir."