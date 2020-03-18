Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı

18 Mart 2020

Gülseren ÜST POLAT

Bugün 18 Mart… Milli birlik ve beraberliğimizi taçlandıran Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü. Yalnız Türk ulusu ve tarihi için değil yakın dünya tarihinin de en büyük savaşlarından birinin ardından ‘Çanakkale geçilemez’ sözünün tarihe yazıldığı gün!..

Yedi düvele karşı bir varoluş mücadelesinin sahnelendiği tarihtir 18 Mart. Birçok kahramanlık hikayesine sahne olan, adına destanlar yazılan, türkü olup dillere dolanan Çanakkale Deniz Zaferi’nin tarihidir...

Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık ile Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin de ateşlendiği tarihtir… Topun vinci bozulduğu için arkadaşı Niğdeli Osman ve oğlu Ali ile birlikte kaldırdığı 190 ila 215 kiloluk mermiler ile Türk tarihinin kaderini sırtlayacak Seyit Onbaşı’nın ve nice isimsiz kahramanın anıldığı gündür. İngiliz ve Fransızların, zayıf olduğunu düşündükleri Türk savunmasını kolayca susturarak boğazı rahatlıkla geçip İstanbul’u ele geçirme planının tabiri caizse denize gömüldüğü gündür aynı zamanda. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a yurdun her karış toprağı için savaşan; cephede, cephe gerisinde omuz omuza ve kardeşçe dil, mezhep, sınır fark etmeksizin tüm gücü ve inancıyla direnen bir milletin özverisinin en sembol günüdür, bugün!

1914’ten başlayıp 18 Mart 1915’e kadar Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden bir seri deniz savaşları ile Gelibolu Yarımadası’nda 1916’ya kadar süren kara savaşlarının ardından Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran birer zafer destanı yazıldı. 18 Mart’ın şafağı Mustafa Kemal’in Anafartalar’da parlayan yıldızını aydınlattı ve bir ulusa kimliğini bulma yolunu gösteren, Türk bağımsızlık savaşının temelleri Çanakkale’nin sularında ve Conk Bayırı’nda atıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir” dediği en büyük zaferlerden biridir Çanakkale Zaferi.

‘Zafer’ Çimenlik Kalesi’nde törenle kutlandı



Çanakkale’de yakılan meşale, İstiklal mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır. Bu nedenle herkesi aynı gurur ve bütünlük hissiyle bir araya getiren 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 12-18 Mart tarihleri arasında büyük coşku ve heyecanla kutlanıyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi, Kilitbahir, Behramlı, Alçıtepe ve Seddülbahir köyleri, İngiliz Anıtı, Fransız Mezarlığı ve Morto Koyu bölgeleri tüm hafta boyunca yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor.







Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz tüm yurtta ve KKTC’de büyük gurur ve minnetle anılıyor. Bu yıl 12 Mart’ta başlayan ve hafta boyunca süren “Zafer Haftası” etkinlikleri kapsamında ilk tören, 12 Mart Perşembe günü, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı’nda icra edildi. Törene; Çanakkale Valisi, Çanakkale Belediye Başkanı, Çanakkale Boğaz Komutanı ile Çanakkale bölgesinde görevli askeri personel ve bölge halkı katıldı. Çanakkale’de ikinci tören ise 105 yıl önce, 7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla Deniz Savaşları’nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi’nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret’in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi’nde gerçekleştirildi. Aynı zamanda 23. Zafer Koşusu start aldı ve halk yürüyüşü gerçekleştirildi.



Ancak bugünkü törenler dünyayı etkisi altına alan koronovirüsün (Kovid-19) nedeniyle iptal edilmiş durumda. Yeni tip koronavirüse karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için alınacak tedbirler kapsamında İl Anma Komitesince planlanan etkinlikler programdan çıkarıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni hariç İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ile etkinlikler yapılmıyor. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tören alanına bu yıl ziyaretçi alınmıyor. Bazı yollar ise trafiğe kapalı. Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi, Kilitbahir, Behramlı, Alçıtepe ve Seddülbahir köyleri, İngiliz Anıtı, Fransız Mezarlığı ve Morto Koyu akşam saat 18:00’a kadar yaya ve araç girişi yasak olacak.

Çanakkale geçilemez!...



Tarihler 1915 yılının 18 Mart’ını gösteriyordu. İstanbul’a karadan değil de denizden daha kolay ulaşılacağını düşünen İngiliz ve Fransızlar rotalarını Çanakkale Boğazı’na çevirdiler. O dönemin en büyük deniz gücü, üç filo olarak Çanakkale Boğazı’na girdi. Türk kıyı gözetleme postalarının o güne kadar gördüğü en fazla gemi Boğaz’a yaklaşıyordu. 18 muharebe gemisi, refakat kruvazörleri ve mayın aramatarama gemilerinden oluşan yüzden fazla gemi sayıca yetersiz Türk donanmasına doğru ilerliyordu.







Donanmanın ilk grubunu oluşturan filoda, İngilizlerin Queen Elizabeth zırhlısı ile Inflexible, Lord Nelson ve Agamemnon savaş gemileri bulunuyordu. İkinci grupta ise İngiliz Kalyon Kaptanı komutasında Ocean, Irresistible, Wengeance Majestic gibi savaş gemileri yer almıştı. Üçüncü filo ise Prince, Bouvet, Suffren gibi Fransız savaş gemilerinden oluşuyordu. 18 Mart sabahı düşman savaş gemileri şiddetli bir ateşe başladılar. Rumeli Mecidiyesiyle merkez bataryaları şiddetli bir ateşe tutuldu ve gemiler Hamidiye istihkamlarına yüklendi. Bunu gören Dardanos tabyamızın bataryaları ateşi üzerlerine çekmeye çalıştı. Az sonra, tüm gemiler, Dardanos’a saldırdı. Bu arada Mesudiye tabyası da ateşe başlamıştı. Mesudiye üzerine ateş açılınca Hamidiye onun yardımına koştu.



Bu arada kıyı bataryalarımız düşman üstüne ateş yağdırmaya başladı. Bunalan düşman kaçmak isterken topçu atışlarıyla karşılaşıyordu. Amiral Robeck Fransız gemilerini geri çekerek İngiliz savaş gemilerini ileri sürdü. Tam bu sırada müthiş patlamalar oldu. Bouvet ve Suffren savaş gemileri mayına çarparak sarsıldılar, manevra kabiliyetini kaybettiler. Bir gece önce Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar görevlerini yapmışlardı. Bouvet ve Suffren’e tarihi Hamidiye bataryamızın keskin nişancıları ateş açtılar. Türk tabyaları, boğazı geçmeye çalışan düşman gemilerine durmadan ateş ettiler. Inflexible, Irressitible gemileri de büyük hasar gördü. Daha sonra Queen Elisabeth ve Agamemnon yaralar alarak geri çekilmek zorunda kaldı. İngiliz ve Fransızlar, Çanakkale Boğazı’nın geçilemeyeceğini büyük kayıplar vererek bu şekilde öğrenmiş oldular.

İş dünyasından 18 Mart Mesajı

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Çanakkale Zaferi, bağımsızlık adına geri dönmeyi asla düşünmeyen kahraman askerlerin tarihe attığı en büyük imzadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde genç, yaşlı, çocuk demeden verilen çok büyük bir kurtuluş mücadelesi, vatan aşkı ve bağımsızlık inancı ile başarıya ulaştı. Yüce Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün onların sayesinde başımız dik ve gururla dünyaya bakıyoruz. Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Çanakkale Deniz Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet konusunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza kadar hatırlatacaktır. Aziz Türk milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ülkemiz üzerine oynanan oyunu bozuyor. Bizler, vatan toprakları altında kefensiz yatanları unutmadık, unutmayacağız. Çanakkale ruhuna her zaman sahip çıkacağız. Asırlardır bu topraklarda şehit olan Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

TŞOF Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Apaydın: Aziz milletimizin ağır şartlar altında mücadele vererek kazandığı Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünün dünyaya açıkça ilanıdır. Türkiye şoförler ve otomobilciler camiası adına Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu: Bugün, din, dil, ırk, inanç farkı gözetmeksizin canı ve kanı pahasına topraklarını savunan şehitlerimizle gazilerimizin, saygıyla, sevgiyle, minnetle anıldığı kutsal bir gündür. Vatanının bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere kendini bu yola adayan tüm kahramanlarımızı ve kanlarını, canlarını seve seve veren tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: Çanakkale savaşları ve elde edilen kutlu zafer, tarihte çok özel bir yere sahiptir. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Çanakkale olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimiz ile vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz.