  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Çanakkale'de bot battı: 2'si bebek 14 ölü
Takip Et

Çanakkale'de bot battı: 2'si bebek 14 ölü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 14 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik bot battı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Vali Aktaş, botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini verdi.

Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklama yaptı

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte" denilmişti. 