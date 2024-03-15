Çanakkale'de bot battı: 2'si bebek 14 ölü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik bot battı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Vali Aktaş, botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini verdi.

Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklama yaptı

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte" denilmişti.