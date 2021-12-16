Çanakkale'de COVID-19'a yakalanan ebe hayatını kaybetti

Eceabat İlçe Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Seher Bıcı, 29 Kasım'da COVID-19'a yakalandı. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bıcı, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Ebe Seher Bıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

COVID-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen ebe Seher Bıcı'nın eşi olan emekli astsubay Mustafa Bıcı ise, acı haberi sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafıyla birlikte paylaştı.



İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, müdürlüğün sosyal medya hesabından, "Eceabat İlçe Devlet Hastanemizde görev yapan Seher Bıcı, koronavirüs hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağolsun" mesajını paylaştı.



Ebe Seher Bıcı'nın cenazesinin ise, yarın Eceabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.