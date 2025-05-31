Çanakkale’de devrilen tır alev aldı

Gelibolu’ya seyir halinde olan H.A.Y. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerin bildirdi. Kaza sonrası plakası öğrenilemeyen tır alev aldı. Kazada tır şoförü ise hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan tır şoförünün yapılan alkol testinde 300 promil alkollü olduğu tespit edildi.