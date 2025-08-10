Çanakkale'de enerji hatları yangının ardından yeniden onarılıyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına karşı mücadele sürerken, Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki yangın alanlarında UEDAŞ ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enerji altyapısının güvenliğini sağlamak için sahada görev yapan ekipler, şebekenin kontrol ve onarım işlemlerine başladı. Yangın bölgelerinde görevli ekiplerin toplanma alanlarına ise sepetli araçlarla projektör ve jeneratör desteği sağlanıyor.

Kontrollü enerji kesintisi uygulandı

AFAD ile koordineli çalışan UEDAŞ, yangından etkilenen ve risk altındaki bölgelerde güvenlik amacıyla kontrollü enerji kesintileri gerçekleştirdi. Teknik ekipler, sahada hasar tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra şebekeyi kademeli olarak yeniden devreye aldı.

Enerji arzının can ve mal güvenliği açısından kritik önem taşıdığı bu süreçte, şirket SCADA sistemi üzerinden elektrik şebekesinin kontrol, kumanda ve izleme faaliyetlerini online olarak takip ederken, saha ekipleri de kesintisiz mesaisine devam ediyor.