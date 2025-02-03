Çanakkale'de Gökçeada feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları, deniz ulaşımını aksattı. Gestaş Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Şirketten yapılan duyuruda, "Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, yetkililer vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.