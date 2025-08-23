Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 25 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında Bozcaada ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ‘TCSG-23’ Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot durduruldu. Botun içerisinde 15’i çocuk olmak üzere toplam 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve 1 Azerbaycan uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Öte yandan göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.