Çanakkale'de katliam gibi kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yenice-Çan yolu Davutköy sapağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.