Çanakkale'de kayıp kadının cansız bedeni evinde streç filme sarılı halde bulundu

Çanakkale'de üç gündür kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Urkasimova'nın erkek arkadaşı Metin K. (47), olayla ilgili cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Urkasimova'dan haber alamayan yakınları, durumu dün polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapıyı Metin K.'nin açmasının ardından evde arama yaptı. Polis, kapısı kilitli olan masaj odasında streç filme sarılı halde Dinara Alya Urkasimova'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Otopsiyle ölüm nedeni belirlenecek

Olay yeri incelemesinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

"Masaj yaptığı sırada fenalaştı. Bir anda nefessiz kaldı"

Gözaltına alınan Metin K.'nin polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim" dediği öğrenildi. Ayrıca, ifadesinde ölüm sonrası cesetle aynı evde kaldığını ve "Ben öldürmedim" şeklinde kendini savunduğu belirtildi.

"Bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım"

Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durumunda "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" şeklinde bir paylaşım yaptığı da ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.