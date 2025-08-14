Çanakkale'de meydana gelen yangınlarda 89 aileye acil yardım destek ödemesi yapıldı

Çanakkale, son günlerde meydana gelen yangınlar nedeniyle zor günler geçiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından gönderilen ödenekle Ayvacık, Bayramiç, Merkez ve Güzelyalı bölgesinde meydana gelen yangınlardan etkilenen ailelere acil yardım destek ödemesi yapıldığı bildirildi.

5 milyon TL'den fazla ödeme yapıldı

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangınlardan etkilenen 89 aileye toplam 5 milyon 280 bin lira destek ödemesi yapıldığı bildirildi:

"AFAD Başkanlığımız tarafından gönderilen ödenek ile 15 Temmuz Ayvacık Yangınları için: 10 aileye toplam 801 bin 686,25 TL, 08 Ağustos Bayramiç ve Merkez Yangınları için: 31 aileye toplam 2 milyon 197 bin 740,00 TL, 11 Ağustos Merkez Güzelyalı Yangınları için: 48 Aileye toplam 2 milyon 280 bin 599,60 TL olmak üzere; Çanakkale Yangınları için toplam 89 aileye 5 milyon 280 bin 025,85 TL Acil Yardım Destek Ödemesi yapılmıştır."