Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınında ormanlık alanda orman yangını çıktı.

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin 1 uçak, 6 helikopter, 2 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bitlis'te 3 gündür yangın devam ediyor

Bitlis'te 3 gündür süren örtü yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bitlis-Baykan kara yolunun Buzlupınar mevkisinde 2 gün önce çıkan yangına Bitlis, Siirt ve Van Orman Müdürlüğü personeliyle karadan, Van Gölü'nden su taşıyan Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İHH Arama kurtarma ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, gazetecilere, Buzlupınar mevkisinde 2 yerden ilerleyen yangının rüzgarın şiddetiyle yeniden başladığını söyledi.

Eskişehir'den gelen helikopterle yangının söndürülmesi için havadan da müdahaleye başladıklarını belirten Baydaş şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bir helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 pikap ile yangınla mücadele halindeyiz. 2 TOMA da gelecek. Yangını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Meteorolojik verilere göre, rüzgarın şiddeti 17.00'den sonra duracak. Rüzgar durduğunda yangını kontrol altına alabiliriz."

Bütün güçlerini yangın söndürmek için kullandıklarını aktaran Baydaş, "90 personelimiz araziye dağılmış durumda. Arazi çok sarp. Rüzgarın şiddeti de var ama yangını kontrol altına almak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Güzel haberi kısa sürede vermeyi ümit ediyoruz. Yangın, örtü yangını şeklinde devam ediyor." dedi.

İzmir'de iki bölgedeki yangınlar söndürüldü

İzmir'in Urla ve Aliağa ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı.

Urla Denizli Mahallesi'ne yakın otluk alanda yangın çıktı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi.

Aliağa ilçesi Çaltılıdere mevkisinde bulunan orman dışı otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına da 1 helikopter ve 6 arazöz katıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın alanlarında soğutma çalışmaları yürütülüyor.