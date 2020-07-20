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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi

Çanakkale’de orman yangını
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Çanakkale'de merkeze bağlı Kemal köyü yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 1 uçak, 5 helikopter ile karadan 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

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