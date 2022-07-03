Çanakkale'de orman yangını

Doğancı köyünde ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı.

İzmir'deki yangın söndürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edildi.



Yangın, saat 19.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Sancaklı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 9 arozöz ve 2 su tankeri ile müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.