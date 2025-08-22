Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verdi.