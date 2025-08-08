Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı
Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
