Çanakkale’de yangın!
Çanakkale Biga’daki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, hava ve kara müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Yangına havadan 2 uçak, karada da çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.
Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.