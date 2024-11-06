Çanakkale’de yangın!

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan 2 uçak, karada da çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.

Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.