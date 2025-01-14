Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

Ayrıca, Narlı-Marmara Hattı'nda ise Narlı'dan saat 08:00 Marmara'dan saat 11:30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.