  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Takip Et

Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın (15 Ocak 2025) Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

Ayrıca, Narlı-Marmara Hattı'nda ise Narlı'dan saat 08:00 Marmara'dan saat 11:30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a İzlanda soğuğu uyarısı! 14 Ocak 2025 hava durumu tahminleri...Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a İzlanda soğuğu uyarısı! 14 Ocak 2025 hava durumu tahminleri...Gündem

 