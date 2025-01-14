Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın (15 Ocak 2025) Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.
Ayrıca, Narlı-Marmara Hattı'nda ise Narlı'dan saat 08:00 Marmara'dan saat 11:30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.