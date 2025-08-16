Çanakkale'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç Barajı civarında Üzümlü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe itfaiyesine ait 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan alevlere müdahale edildi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler etkisini daha da artırdı.

Ekiplerin etkin müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramiç'in Üzümlü köyü mevkisinde saat 00.29'da orman yangını meydana geldiği belirtilerek, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.