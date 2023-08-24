Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Hava araçlarının denizden su alabilmesi için dün akşam saatlerinde tek yönlü trafiğe açılan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 03.00 itibariyle geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. "Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00'ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı" ifadelerine yer verildi. Gemi trafiğinin saat 11.00'de tek yönlü açılacağı duyuruldu.

Yangının büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı, yanan alanlar dron ile görüntülendi. Ormanda geniş bir bölgede yeşil rengin griye döndüğü görüldü.