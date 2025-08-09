Çanakkale’deki yangın 2. gününde: Büyük oranda kontrol altında

Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ekipleri, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına 2. günde de devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hava araçları, Bayramiç’teki yangın bölgesine yönlendirildi. Bölgede çok sayıda arazöz ve kara ekibi, yangın sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkmış, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayılmıştı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.