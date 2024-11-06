Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı
Çanakkale Biga’daki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, hava ve kara müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 hektarın ormanlık alanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangına havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.
Ekiplerin erken müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.