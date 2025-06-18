Cani baba çocuğunu tekmeyle merdivenden yuvarlamıştı... Bakanlık harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan’da yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Cani babanın çocuğuna tekme attığı ve çocuğun yuvarlandığı anlar kameraya yansıdı.

Bakanlık harekete geçti

Yaşanan olayların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul’da bir babanın kızını darp ettiği görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır.

Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.