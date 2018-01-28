Canikli: Harekattaki mühimmatın tamamı yerli

28 Ocak 2018

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli 9. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Canikli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin harekatında Şanlı Ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız da, terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz. Birkaç tane örnek verelim. 155 mm Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı. Yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor. 122 mm ÇNRA nın kendisi de yerli ve milli olarak, uzun namlulu olanı Roketsan tarafından, kısa namlulu olanı MKE tarafından üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Altay: Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız

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Kaynak: DHA