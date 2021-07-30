Canımız Yanıyor! Ateşi Birlikte Söndürelim

Birçok mahalle ve köy yangınlar nedeniyle tahliye edildi. Alevlerin ortasında kalan birçok hayvan telef oldu.



Orman yangını bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara, Kızılay’ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipler acil yardımlar ulaştırmak için seferber oldu. Tüm canlıların olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan beslenme, hijyen ve barınma yardımları afet bölgelerine ulaştırılıyor.



Siz de el uzatın, ateşi birlikte söndürüp ormanlarımızı birlikte yeşertelim. Tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e “YANGIN” yazıp mesaj (SMS) yollayarak da 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.



Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilir​siniz?

* Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından

* Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle,

* 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

* Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

* Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden (Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz) bağış yapabilirsiniz.

Bağışlarınızın takibini, kizilay.org.tr web sitesinin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için Kızılay 168 Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.