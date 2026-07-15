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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçici tedbir kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Can Güner'in, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandıÇankaya Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandıGündem
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