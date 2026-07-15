Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden alındı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçici tedbir kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Can Güner'in, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.