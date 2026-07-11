Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri erken saatlerde belediye binasına gelerek farklı birimlerde ve bazı odalarda arama çalışması yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 27'sinin gözaltına alındığı belirtilirken, "Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında Hüseyin Can Güner ile birlikte 35 şüpheliye, suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi.