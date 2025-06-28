Çankırı’da esnaftan yürek ısıtan hareket: Bitkin düşen kuşa sahip çıktı

Olay, kent merkezindeki bir restoranın bahçesinde yaşandı. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle uçamayacak hale gelen minik kuşu fark eden restoran çalışanı Servet Sevindim, hemen harekete geçti. Pet şişeden dikkatle su içirdiği kuşa ardından bir kap yemek de ikram etti.

Yardım anlarını cep telefonuyla kayda alan Sevindim, kısa süreli bakımı sonrasında kuşu doğal ortamına bıraktı. Ziyaretçilerin de ilgisini çeken bu anlamlı davranış, sosyal medyada da beğeni topladı.

“Sıcakta sokak hayvanlarını unutmayalım” çağrısı

Konuya dair konuşan Sevindim, özellikle yaz aylarında hayvanların susuz ve aç kalabildiğine dikkat çekerek, “Bahçede bir kuş gördük, çok yorgundu. Su verdik, biraz da yemek yedirdik. Biraz dinlendikten sonra uçup gitti. Bu sıcak günlerde herkes bir kap su ve biraz mama koyarsa, birçok can kurtulur,” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.