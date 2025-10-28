Çankırı'da korkutan yangın! 6 ev ve bir ahır kül oldu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yapraklı ilçesine bağlı Çiçek köyü Kayapa Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki yapılara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına 36 personel, 9 araç ve 1 iş makinesi ile müdahale eden ekipler, uzun süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına aldı.

İnceleme başlatıldı

Olayda can kaybı yaşanmazken, 6 ev ve 1 ahırda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.