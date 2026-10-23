Canlı bahiste '7 saniyelik' vurgun: Hesaplarından milyonlar geçti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışan veri analistinin canlı bahis sistemini manipüle ettiği öne sürüldü. Şüphelinin, sistemde oluşturduğu gecikme sayesinde birlikte hareket ettiği kişilere bahislerde avantaj sağladığı iddia edildi.

Canlı bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürüldü

Bahis şirketlerine spor verisi analitiği hizmeti sunan bir kurumda görev yapan O.B.'nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere farklı spor karşılaşmalarında canlı bahis sistemini 7 saniye geciktirdiği ileri sürüldü. Şüphelinin, müsabakalarda skor netleştikten sonra ortaklarının bahis oynamasını sağladığı iddia edildi.

Yürütülen soruşturmada, söz konusu yöntem nedeniyle şirketin hizmet sunduğu yasal bahis firmalarının toplam 12 milyon lira zarara uğradığı belirlendi. Veri analisti O.B., 21 Temmuz'da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Hesaplarında 192 milyon liralık para hareketi tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüpheli O.B.'nin banka hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş ve çıkışı olduğu ortaya konuldu.

Bu gelişmenin ardından soruşturmayı genişleten savcılık, O.B. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen sekiz şüpheliyi daha tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda sekiz kişi gözaltına alındı.