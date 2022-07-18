Canlı - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum.
- (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.
- İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1.5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat.
- Osman Gazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti.
- Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.
- 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3,5 kat arttı. Otomobil satış yerlerinde 1. el araç otomobil bulmakta dahi sıkıntı çekiyor, 2. el ile idare ediyor.
- Yılbaşında ve temmuzdaki düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz.
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