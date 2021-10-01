Canlı- Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılı açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Yeni yasama yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bir asrını geride bırakan Meclisimizde görev yapmış vefat eden vekillerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ağabeyim Oğuzhan Asiltürk'e de Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum.

- Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle inanıyorum.

- Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.

- Hiçbirimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz.

- Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük.

- Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.

- Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz.

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