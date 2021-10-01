Canlı- Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılı açılışında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapıyor. Erdoğan konuşmasında, "Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Yeni yasama yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bir asrını geride bırakan Meclisimizde görev yapmış vefat eden vekillerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ağabeyim Oğuzhan Asiltürk'e de Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum.
- Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle inanıyorum.
- Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.
- Hiçbirimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz.
- Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük.
- Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.
- Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz.
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