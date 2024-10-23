CANLI... TUSAŞ'ta terör saldırısı: Şehitlerimiz ve yaralılarımız var!

TUSAŞ'ın Ankara, Kahramankazan'daki yerleşkesinde peş peşe patlamalar yaşandı, bölgeden silah sesleri yükseldi. Dakikalar sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a bir terör saldırısı düzenlendiğini, şehitlerin ve yaralıların olduğunu açıkladı. Saldırıyı yerleşkeye ticari taksi ile gelen 3 teröristin gerçekleştirdiği, birinin canlı bomba olduğu öğrenildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edidi.

'Maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var'

17:50 Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ'taki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 3 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

NATO Sekreteri Rutte'den destek açıklaması

17:48 NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, terör saldırısına ilişkin "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı

'Savunma sanayimiz hedef alındı'

17:34 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."

Bakan Yerlikaya TUSAŞ'ta

17:26 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ'a geldi.

17:21 İletişim Başkanlığı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

17:11 Binadan patlama sesleri yükselirken, 2 teröristin hala içeride olduğu öğrenildi.

Yayın yasağı geldi

17:10 Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Şahin, "TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır." dedi.

Soruşturma başlatıldı

16:54 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Rehineler olduğu iddia edildi

17:02 Özel harekat timlerinin müdahalesi sürerken içerde çatışmaların devam ettiği, bir teröristin içeriye sızdığı ve rehine alınan personellerin olduğu iddia edildi. Yine binadan bir patlama sesi daha geldiği belirtiliyor.

Binaya giren teröristin görüntüsü ortaya çıktı

16:49 Saldırı gerçekleştiren teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı. Teröristlerin tüfeklerle binanın içine doğru ilerlediği görüldü.

'Şehitlerimiz ve yaralılarımız var'

16:16 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medyadan terör saldırısı olduğunu duyurarak şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.



Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Gelişmelerden kamuoyu… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2024

Ticari araçla saldırı

16: 10 TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktıç. Ticari araç ile yerleşkeye gelen 3 kişilik silahlı grubun güvenlik güçlerine ateş açarak binaya ilerledikleri görüldü.

Saldırı sonrası ilk görüntüler

16:05 TUSAŞ yerleşkesinden ilk görüntüler geldi. Görüntülerde bomba patlatılmasının ardıdan yerleşke binasının tahrip olduğu görülüyor.

DMM'den önemli uyarı

16:02 Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili gelen açıklamada, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." denildi.

TUSAŞ'ta patlama sesleri

15:58 TUSAŞ'ta patlama ve silah sesleri duyurdul. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği, bölgeye çok sayıda özel hareket timinin sevk edildiği öğrenildi.