Canlı Yayın: Erdoğan, açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.
Erdoğan'ın normalleşme takvimi ve esnaf desteklerine yönelik açıklamaları merak ediliyor.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Ramazan ayı boyunca uygulanan tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık.
Ay sonlarına doğru vaka sayılarını daha aşağıya çekmek için milletimizin önlemelere uyumunu hassasiyetle rica ediyorum.
Resmi grupların bir an önce aşılanmasına gayret ediyoruz."