Canlı Yayın - Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor

06 Mayıs 2018

AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Kongre öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salon dışarısında toplanan kitleye hitap etti. Erdoğan yaptığı konuşmada, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 415'e ulaştığını duyurdu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kimsenin önünde eğilmedik, diklenmeden dik durduk. Milletin milli iradesine pranga vurmak isteyenlerin küresel efendilerine de eyvallah etmedik

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Kongre için il genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan'ın salon dışında da geniş bir kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.

Bu arada, kongre nedeniyle etkinliğin bitimine kadar Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı'ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.