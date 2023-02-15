CANLI YAYIN | Türkiye Tek Yürek yayını başladı: Kurumlar bağışlarını açıklıyor

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için tüm televizyon kanalları bir araya geldi. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için Türkiye’nin tek yürek olduğu canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

"Kolları sıvadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayına bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

"Kahramanmaraş'ımızın 2 ayrı ilçesinde 9 saat arayla yaşadığımız deprem hepimizin yüreğini yakan can kayıplarına yol açmıştyır. Fevkalade bir mücadeleyle ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız herkese şükranlarımı sunuyorum. Kolları sıvadık Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak inşaate başlıyoruz. İnsanımızın güvenle, huzurla oturacağı konutları yaparak bunun da üstesinden geleceğiz. Kabine üyelerimizle birlikte 136 milyon 589 bin liralık yardım topladık. İnşallah bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte AFAD hesabına gelerek depremzedeler için kullanılacaktır. Bugün inşallah Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. İlk başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan 100 milyar lira olarak bir destek verdik, bundan sonra da aynı şekilde konutların yapımı sırasında da bu destek devam edecektir. Bir yıl içinde bu konutları tamamlayacağız ve sahiplerine teslim edeceğiz.

Bu akşam saat 20:00’de tüm televizyon kanallarından ortak olarak yayınlanacak #TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,

📞 Çağrı Merkezi ; 0 (212) 707 01 00



AFAD bağış linki;

https://www.afad.gov.tr/turkiye-tek-yurek-yardim-kampanyasi-bagis-hesabi-numaralari



Kızılay bağış linki;

https://www.kizilay.org.tr/deprem2023/

Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda kim ne kadar bağış yaptı?

- "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2’şer milyar TL, Cengiz Holding 2,5 milyar TL bağışladı.

- "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına Halkbank 7 milyar TL bağışladı