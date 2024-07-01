Canlı yayına yansıyan skandal ifadelere TRT'den açıklama: Personel açığa alındı
TRT Spor'un EURO 2024'le ilgili canlı yayını sırasında rejiden bazı konuşmalar duyuldu. TRT Spor olay hakkında bir açıklama yayınlayarak soruşturma başlatıldığı ve personelin açığa alındığı belirtildi.
EURO 2024 maçlarının yorumlandığı 'Spor Stüdyosu' programında canlı yayına bağlanan Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun konuşurken kamera arkasındaki skandal ifadeler yayına yansıdı. Yayının kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşıran TRT Spor sunucusu "Canlı yayın bazen böyle aksaklıklar yaşanabilir" demek zorunda kaldı.
Personel açığa alındı
TRT, canlı yayına yansıyan konuşmalara ilişkin bir açıklama yayımladı. Kanaldan yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilgili personel açığa alındı.
TRT'den yapılan açıklama şu şekilde:
"TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan Spor Stüdyosu programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır.
Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz."