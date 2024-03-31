CANLI: Yerel Seçim 2024: Adana seçim sonuçları... Adana 'Karalar' dedi!

Tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 17.00'da İzmir'de sandıklar kapandı. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

11 Nisan 2019 tarihinde yapılan seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yapmak için hak kazanan Zeydan Karalar ile AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir, büyükşehir belediye başkanlığı için yarıştı.

CHP'nin adayı Zeydan Karalar, AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir karşısında zafere ulaşan isim oldu.

İşte Adana'daki son durum...

Sandıkların yüzde 75.76'sı açıldı...

Zeydan Karalar: Yüzde 46.63

Fatih Mehmet Kocaispir: Yüzde 37.65