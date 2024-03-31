CANLI: Yerel Seçim 2024: Antalya seçim sonuçları... Muhittin Böcek mi, Hakan Tütüncü mü?
SON DAKİKA HABERİ: 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Antalya’da oy sayım işlemi sürüyor. CHP'nin adayı Muhittin Böcek ile AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü arasında geçen yarışta son durum belli oluyor.
Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Antalya’da verilen oylar sayılırken, ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı el değiştirecek mi? CHP’nin adayı mevcut başkanı Muhittin Böcek mi ipi göğüsleyecek yoksa AK Parti’nin adayı mevcut Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü mü başkanlığı alacak?
İşte Antalya seçimlerinde yüzde 4,1'i açılan sandıklara göre son durum…
Muhittin Böcek: Yüzde 45,5
Hakan Tütüncü: Yüzde 43,3