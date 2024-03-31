CANLI: Yerel Seçim 2024: Antalya seçim sonuçları... Muhittin Böcek'le bir dönem daha
SON DAKİKA HABERİ: 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Antalya’da oy sayım işlemi sürüyor. CHP'nin adayı Muhittin Böcek ile AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü arasında geçen yarışta son durum belli oldu. Yüzde 62.20'si açılan sandıklara göre Böcek yüzde 48.48 ile yarışı önde götürüyor.
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Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Antalya’da verilen oylar sayılırken, sonuçlar netleşti. Antalyalılar Büyükşehir Belediyesi'ni bir dönem daha Muhittin Böcek'e teslim etti.
Antalya'da yerel seçim 2024 sonuçları
Açılan Sandık: Yüzde 62.20
CHP adayı Muhittin Böcek: Yüzde 48.48
AK Parti adayı Hakan Tütüncü: Yüzde 40.05