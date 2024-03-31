CANLI: Yerel Seçim 2024: Antalya seçim sonuçları... Muhittin Böcek'le bir dönem daha

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Antalya’da verilen oylar sayılırken, sonuçlar netleşti. Antalyalılar Büyükşehir Belediyesi'ni bir dönem daha Muhittin Böcek'e teslim etti.

Antalya'da yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: Yüzde 62.20

CHP adayı Muhittin Böcek: Yüzde 48.48

AK Parti adayı Hakan Tütüncü: Yüzde 40.05