CANLI: Yerel Seçim 2024: Balıkesir seçim sonuçları… CHP'li Ahmet Akın farkı açtı
SON DAKİKA HABERİ: 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Balıkesir’de oy sayım işlemi sürüyor. AK Parti’nin adayı Yücel Yılmaz, CHP'nin adayı Ahmet Akın ve İYİ Parti'nin adayı Turhan Çömez’in öne çıktığı yarışta son durum belli oluyor…
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Balıkesir'de kullanılan oylar sayılırken, ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için yarışan mevcut başkan AK Partili Yücel Yılmaz ile CHP’nin adayı Yücel Yılmaz arasında geçmesi bekleniyordu. İYİ Parti’nin adayı Turhan Çömez de yarışta öne çıkan isimlerdendi…
İşte Balıkesir'de yüzde 84.21'si açılan sandıklara göre seçimlerde son durum…
Ahmet Akın: Yüzde 50.46
Yücel Yılmaz: Yüzde 40.76
Turhan Çömez: Yüzde 3.02