CANLI: Yerel Seçim 2024: Balıkesir seçim sonuçları… CHP'li Ahmet Akın yarışı kazandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Balıkesir'de kullanılan oylar sayılırken, kentte tablo netleşti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için yarışın mevcut başkan AK Partili Yücel Yılmaz ile CHP’nin adayı Yücel Yılmaz arasında geçmesi bekleniyordu. İYİ Parti’nin adayı Turhan Çömez de yarışta öne çıkan isimlerdendi…

Balıkesir'de oyların yüzde 92.64'ü sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'li Ahmet Akın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Ahmet Akın: Yüzde 50.61

Yücel Yılmaz: Yüzde 40.63

Turhan Çömez: Yüzde 3.04