CANLI: Yerel Seçim 2024: Balıkesir seçim sonuçları… Yücel Yılmaz mı, Ahmet Akın mı?
SON DAKİKA HABERİ: 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Balıkesir’de oy sayım işlemi sürüyor. AK Parti’nin adayı Yücel Yılmaz, CHP'nin adayı Ahmet Akın ve İYİ Parti'nin adayı Turhan Çömez’in öne çıktığı yarışta son durum belli oluyor…
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Balıkesir'de kullanılan oylar sayılırken, ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için yarışın mevcut başkan AK Partili Yücel Yılmaz ile CHP’nin adayı Yücel Yılmaz arasında geçmesi bekleniyor. İYİ Parti’nin adayı Turhan Çömez de yarışta öne çıkan isimlerden…
İşte Balıkesir seçimlerinde son durum…
Yücel Yılmaz:
Ahmet Akın:
Turhan Çömez: