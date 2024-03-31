CANLI: Yerel Seçim 2024: Bursa seçim sonuçları… Alinur Aktaş mı, Mustafa Bozbey mi?
SON DAKİKA HABERİ: 31 Mart Yerel Seçimleri için Bursa’da oy sayım işlemi sürüyor. AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş ile CHP'nin adayı Mustafa Bozbey arasında geçmesi beklenen yarışta son durum belli oluyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bursa’da kullanılan oylar sayılırken, ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan AK Partili Alinur Aktaş ile CHP’nin adayı Mustafa Bozbey’in isimleri öne çıkıyor.
İşte Bursa seçimlerinde yüzde 4,2'si açılan sandıklara göre son durum…
Alinur Aktaş: 41,4
Mustafa Bozbey: Yüzde 42,8