CANLI: Yerel Seçim 2024: Bursa seçim sonuçları… Bozbey kazanıyor, Bursa'da CHP dönemi
SON DAKİKA HABERİ: 31 Mart Yerel Seçimleri için Bursa’da oy sayım işlemi sürüyor. AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş ile CHP'nin adayı Mustafa Bozbey arasında geçmesi beklenen yarışta son durum belli oldu. Oyların büyük kısmı sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Bozbey, Bursa'yı AK Parti'den alıyor.
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bursa’da kullanılan oylar sayılırken, sonuçlar netleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan AK Partili Alinur Aktaş ile CHP’nin adayı Mustafa Bozbey’in isimleri öne çıkıyordu. CHP'li Bozbey, Bursa'da uzun yıllardır devam eden AKP egemenliğine son verdi.
İşte Bursa'da yerel seçim 2024 sonuçları
Açılan Sandık: Yüzde 68.14
CHP adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 47.45
AK Parti adayı Alinur Aktaş: Yüzde 38.72