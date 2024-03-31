CANLI Yerel Seçim 2024: İzmir seçim sonuçları... Hamza Dağ mı, Cemil Tugay mı kazanacak?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Büyükşehirlerden gelen yerel seçim sonuçları merakla takip ediliyor. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber ilk sonuçlar da ulaşmaya başlayacak. CHP adayı Cemil Tugay ile AK Parti adayı Hamza Dağ'ın yarıştığı İzmir seçimlerinde ilk sonuçlar YSK yayın yasağı kaldırdıktan sonra belli olacak.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 17.00'da İzmir'de sandıklar kapandı. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı.
CHP adayı Cemil Tugay ile AK Parti adayı Hamza Dağ'ın yarıştığı İzmir seçimlerinde ilk sonuçlar YSK yayın yasağı kaldırdıktan sonra belli olacak.
İzmir Belediye başkan adayları kimler?
Akın Birdal
Ali Sungur
Ayperi Köseoğlu
Barış Ürkmeyen
Burcu Bostancıoğlu
Cemal Arıkan
Cemil Tugay
Cüneyt Aker
Cüneyt Oğuz
Deniz Çelik
Ege Öncü
Hamza Dağ
Hüseyin Han
Kemal Cem Pülten
Kemal Köroğlu
Menderes Bozkurt
Mustafa Erduran
Naşit Birgüvi
Yüksel Odabaşı
Yasin Demirkıran
Umut Cesurer
Ümit Özlale
Serhan Bolluk
Serap Karaosmanoğlu
Savaş Sarı
Sait Demir
Özler Çakır