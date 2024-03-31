CANLI Yerel Seçim 2024: İzmir seçim sonuçları... Hamza Dağ mı, Cemil Tugay mı kazanacak?

Tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 17.00'da İzmir'de sandıklar kapandı. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

CHP adayı Cemil Tugay ile AK Parti adayı Hamza Dağ'ın yarıştığı İzmir seçimlerinde ilk sonuçlar YSK yayın yasağı kaldırdıktan sonra belli olacak.

İzmir Belediye başkan adayları kimler?

Akın Birdal

Ali Sungur

Ayperi Köseoğlu

Barış Ürkmeyen

Burcu Bostancıoğlu

Cemal Arıkan

Cemil Tugay

Cüneyt Aker

Cüneyt Oğuz

Deniz Çelik

Ege Öncü

Hamza Dağ

Hüseyin Han

Kemal Cem Pülten

Kemal Köroğlu

Menderes Bozkurt

Mustafa Erduran

Naşit Birgüvi

Yüksel Odabaşı

Yasin Demirkıran

Umut Cesurer

Ümit Özlale

Serhan Bolluk

Serap Karaosmanoğlu

Savaş Sarı

Sait Demir

Özler Çakır