Canon ve TOÇEV’den Mardinli gençlere fotoğrafçılık eğitimi

İlki geçtiğimiz yıl Ankara’da gerçekleştirilen proje, bu kez TOÇEV iş birliğiyle Mardin’deki 15 genç yetenekle buluştu. Gençlere yaratıcılıklarının ne kadar sınırsız olduğunu fotoğrafçılıkla gösteren Gençlik Programı, bu kapsamda gerekli eğitim ve donanımı sağlıyor.

Program, başladığı günden bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 37’den fazla sivil toplum kuruluşu ile maddi imkânları yeterli olmayan 6 binden fazla gence ulaştı. 29 Ocak’ta başlayan ve 4 Şubat’ta bitecek olan program kapsamında spor fotoğrafçısı Mesut Şen tarafından 15 gence, 5 gün boyunca kamera, lens, flaş ve aksesuarların yetkin kullanımına dair teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim sonrasında ise öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatına sahip olacak olan gençler, Mardin’in tarihi şehir dokusunu gezerek, kendi perspektiflerinden bir hikâyeye dönüştürecekler.

Canon Gençlik Programı’n Türkiye’de değerli bir STK olan TOÇEV ile hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, “Fotoğraf çekmek bir eylemin yanı sıra bir hikâyeyi tek bir kare ile anlatabilmek, hissettirebilmek ve gözünde canlandırabilmek demek. Geçtiğimiz sene Ankara’da gerçekleştirdiğimiz projemizin sonuçları hem bizleri hem de gençleri çok mutlu etmişti” dedi.

"1,5 ay boyunca online eğitim verilecek"

Fotoğrafın, gençlerin kendi perspektifinden özgürce dünyayı sergilemesine olanak sağladığını belirten TOÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Mermertaş, gençlerin yaşam becerilerini geliştirmeyi, hayal güçlerini genişletmeyi ve yeni hobiler keşfetmeleri için sunulan bu girişimlere değer verdiklerini ve desteklediklerini aktardı.

Bu sene ise Mardin’deki genç yetenekler ile birlikte olduklarını aktaran Betül Mermertaş, proje kapsamında 1 hafta süren teori ve pratik eğitiminin ardından 1,5 ay boyunca da online eğitimler devam edeceğini ve bunun sonucunda öğrencilere bir katılım sertifikası vereceklerini belirtti. Program çerçevesinde Mardin’de gençlerle bir araya gelen spor fotoğrafçısı Mesut Şen ise söz konusu bu projenin sadece bir eğitim programı olmadığının, aynı zamanda gençlerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.