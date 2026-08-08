Cansever'dan acı haber: 59 yaşında hayatını kaybetti
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki sanatçının vefatı, sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu.
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Cansever'in hayatını kaybettiğini, sanatçı Mehtap sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mehtap, “Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk” ifadeleriyle acı haberi paylaştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ