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Cansever'dan acı haber: 59 yaşında hayatını kaybetti

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki sanatçının vefatı, sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu.

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Cansever'dan acı haber: 59 yaşında hayatını kaybetti

Cansever'in hayatını kaybettiğini, sanatçı Mehtap sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mehtap, “Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk” ifadeleriyle acı haberi paylaştı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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